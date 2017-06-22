أعلنت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 29 يونيو الجاري عطلة رسمية بالسوق بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وذلك بدلا من يوم الجمعة التالي.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط /إن القرار جاء في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار الخميس المقبل عطلة بديلة عن يوم الجمعة 30 يونيو بمناسبة ذكرى الثورة.

وأضاف أن البورصة ستعاود نشاطها اعتبارا من الاحد التالي الموافق 2 يوليو المقبل.

يشار إلى أن البوصة المصرية عطلة رسمية اعتبارا من الاحد المقبل الموافق 25 يونيو الجاري بمناسبة عيد الفطر المبارك ولمدة ثلاثة ايام على ان تعاود نشاطها الاربعاء التالي الموافق 28 يونيو الجاري قبل ان يتم تعطيلها مرة اخرى الخميس 29 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو.