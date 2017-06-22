أكد عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، أنه عقب الكشف عن وثائق جديدة لدعم قطر للإرهاب في ليبيا سيتطلب تحركات دبلوماسية ليبية لتقديم شكوي ضد قطر بالأمم المتحدة.

وأوضح غوقة من خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “الغد العربي” الفضائية اليوم الخميس، أنه من الممكن مقاضاة المسئولين القطريين المتورطين بالوثائق من خلال المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن أنه لم يعد بالإمكان التغاضي عن معاقبة الدول المتورطة في دعم الارهاب.

وكان الجيش الليبي قد استعرض خلال مؤتمر صحفي بعض الوثائق التي تؤكد تورط مسئولين قطريين في دعم العصابات الإرهابية داخل ليبيا.