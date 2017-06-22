نجح مكتب التمثيل العمالي ، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة - قطر ، فى تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصري (م.أ.ص) مع صاحب العمل وصرف مستحقاته المتأخرة ، وبلغت بـ 25 الفا و52 ريالا قطريا، أي ما يعادل 125 ألفا و260جنيها مصريا.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة الموطن المصري (م.أ.ص) مع صاحب العمل لتضرره من عدم صرف مستحقاته ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال “سعفان”: إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بالدوحة هشام كام،أشار فيه إلى أن المواطن(م.أ.ص) تقدم بشكوى لمكتب التمثيل العمالي يلتمس فيها التدخل لصرف مستحقاته المتأخرة لدي صاحب العمل بعد أن تقدم برغبته باستقالته من العمل.

وقام المكتب علي الفور بالاتصال بإدارة الموارد البشرية، ومحاسب الشركة، الذين أبديا استعدادهما للتعاون مع المكتب العمالي فى صرف مستحقات العامل، والتى بلغت 25052 ريالا قطريا أي ما يعادل 125 ألفا و260جنيها مصريا، وتم إصدار شيك مصرفى بالمبلغ، ويتم حجز تذاكر السفر للمواطن فى أقرب وقت ممكن حسب مواعيد الطيران المتاحه.