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السيسي وموسيفيني يجريان مباحثات على هامش قمة دول حوض النيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيــره الأوغندي يوري موسيفيني‎

السيسي وموسيفيني يجريان مباحثات على هامش قمة دول حوض النيل

2017-06-22 12:50:40
أ ش أ

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس أوغندا يوري موسيفيني مباحثات مهمة اليوم /الخميس/ على هامش اجتماعات القمة الأولى لدول حوض النيل التي تستضيفها أوغندا.
تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات وتدعيم التعاون بين دول حوض النيل.

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