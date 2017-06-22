قال اللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم طرح بناء عدد (2055) مشروعا، بعدد 30 الفا و264 فصلا وفقًا لتنفيذ البرنامج الحكومى لطرح الـ30 ألف فصل.

وأضاف سالم ، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول ؛ حيث تم استلام عدد (691) مشروعا، بعدد 10 الآف و31 فصلا.