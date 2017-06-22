ألمانيا تعكف على نقل قواتها الجوية من قاعدة أنجرليك التركية إلى الأردن

تعكف ألمانيا على نقل قواتها الجوية المتواجدة في قاعدة (انجرليك) بتركيا إلى قاعدة الأزرق بالأردن طبقا لموافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم /الخميس/ بأغلبية كبيرة على نقل القوات من القاعدة التركية إلى الأردن.

وحصل الطلب الذي تقدم به حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على موافقة البرلمان، فيما تم رفض طلب من حزبي اليسار والخضر المعارضين بسحب الجنود والطائرات من تركيا دون إعادة التموضع في الأردن.

ومن المنتظر أن تتم خلال الأسابيع والأشهر القادمة عملية نقل جنود الجيش الألماني البالغ عددهم 260 جنديا من “إنجرليك” التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وكذلك ست طائرات استطلاع ألمانية من طراز “تورنادو” وطائرة تزود بالوقود إلى قاعدة “الأزرق” الجوية في الأردن بالقرب من الحدود الجنوبية لسوريا.‎