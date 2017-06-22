 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 12:38 مساءً
روابط سريعة
رئيس "أمن قومي" النواب : الانتهاء من ملفات مكافحة الفساد والأزمة السكانية قبل نهاية دور الانعقاد
اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي‎

رئيس "أمن قومي" النواب : الانتهاء من ملفات مكافحة الفساد والأزمة السكانية قبل نهاية دور الانعقاد

2017-06-22 12:37:52
أ ش أ

قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب : إن قضايا مكافحة الفساد والأزمة السكانية تعد من أبرز الملفات التي تواصل اللجنة مناقشتها للانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأضاف عامر - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس - أن اللجنة ستستكمل حتي نهاية دور الانعقاد الحالي مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني للانتهاء منها.
وتابع : أن اللجنة ستوجه خلال الفترة المقبلة دعوة لوزيري الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار والخارجية السفير سامح شكري للتباحث بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3