قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب : إن قضايا مكافحة الفساد والأزمة السكانية تعد من أبرز الملفات التي تواصل اللجنة مناقشتها للانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأضاف عامر - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس - أن اللجنة ستستكمل حتي نهاية دور الانعقاد الحالي مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني للانتهاء منها.

وتابع : أن اللجنة ستوجه خلال الفترة المقبلة دعوة لوزيري الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار والخارجية السفير سامح شكري للتباحث بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.