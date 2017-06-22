ذكرت صحيفة (القبس) الكويتية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس أن محكمة التمييز في الكويت حسمت جدل اعتبار حزب الله اللبناني خلية إرهابية من عدمه.

وقالت الصحيفة : إن محكمة التمييز الكويتية أكدت أن حزب الله يعتبر الجناح الأيمن للحرس الثوري الإيراني وتنطبق عليه التهم ذاتها التي تنطبق على المتعاطفين أو المنضمين إلى تنظيم داعش أو أية خلية إرهابية محظورة أخرى”.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها على (خلية العبدلي) إلى أن الخلية المتهم فيها 26 شخصا أدينوا جميعا ما عدا واحد حيث كانوا يخططون لأعمال تخريبية في الكويت وهم عبارة عن 3 خلايا تتدرب خارج الكويت وليست خلية واحدة.