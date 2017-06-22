ذكرت الإدارة العامة للتحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود خلال فترة عيد الفطر طقس مائل للحرارة على كل المدن الساحلية المطله على البحر المتوسط.. ويكون حار رطب على محافظات الوجه البحرى والقاهره حتى مدن ومحافظات القناه وشمال الصعيد شديد الحراره جاف على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون لطيف ليلا على كافة الأنحاء، وتترواح درجات الحرارة العظمى بين 29 و44 درجة.

وأوضح بيان أصدرته الهيئة اليوم /الخميس/ أنه بصفة عامة تسمح الأجواء للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة وجميع الشواطىء المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.

وحذرت الهيئة -في بيانها- من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه، ولفتت إلى أنه فيما فيما عدا ذلك يسمح مستوى الرؤية بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.. كما نصحت بعدم التعرض المباشر لفترات طويلة لاشعة الشمس واصطحاب غطاء واقى للرأس.

ووفقا لتوقعات الهيئة تكون درجات الحراره المتوقعة خلال الفترة كالتالي:

السواحل الشمـــاليه من 29 إلى 31 درجة .

الوجه البحرى والقاهره من 36 إلى 38 درجة .

شمال الصـــــعيد من 36 إلى 39 درجة .

جنوب الصـــــعيد من 40 إلى 44 درجة .

جنوب سينـــــاء من 38 إلى 40 درجة .