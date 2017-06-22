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بدء المباحثات المغلقة لزعماء ورؤساء حكومات دول حوض النيل
دول حوض النيل

بدء المباحثات المغلقة لزعماء ورؤساء حكومات دول حوض النيل

2017-06-22 12:33:48
أ ش أ

بدأت الجلسة التشاورية المغلقة بين زعماء ورؤساء حكومات دول حوض النيل بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الرئاسي بمدينة عنتيبي الأوغندية.
ومن المقرر ان تتناول الجلسة المغلقة سبل تعظيم الاستفادة من مياه النيل وتعزيز التعاون المشترك بين دول حوض النيل..وسوف يعقد الزعماء ورؤساء الحكومات بدول حوض النيل القمة الأولى عقب انتهاء الجلسة التشاورية.

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