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رئيس الوزراء يقرر اعتبار الخميس 29 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر
رئيس الوزراء شريف اسماعيل ـ اسوان‎

رئيس الوزراء يقرر اعتبار الخميس 29 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر

2017-06-22 12:28:56
أ ش أ

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الخميس/ قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والخاص بدلاً من يوم الجمعة الموافق 30 من يونيو عام 2017 بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه الإجازة لا تسري على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات التي تستمر وفقا للمواعيد المقررة.

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