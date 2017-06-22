أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن ما يقدمه أبطال الشرطة من تضحيات وجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وصون مقدسات الوطن محل تقدير من جموع الشعب المصري العظيم..وأن الوزارة لن تدخر جهدا فى توفير كافة أوجه الرعاية لأسر أبنائها الأبطال من الشهداء والمصابين تقديرا لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.. وأن أسر شهداء الشرطة الأبرار فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التى أقامتها وزارة الداخلية وجمعت أسر شهداء الشرطة والمصابين وكبار قيادات الوزارة ولفيف من الضباط بمختلف الرتب بحضور وزير الداخلية وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ووجه الوزير التهنئة لأسر الشهداء ورجال الشرطة والمصابين بمناسبة شهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك .. كما وجه الشكر لحرص الحاضرين على تلبية الدعوة بما يعكس روح الانتماء والولاء لكيان الأسرة الواحدة وارتباط وزارة الداخلية بأبنائها وأسر أبطالها.

وعقب الإفطار .. التقى وزير الداخلية مع عددٍ من أسر شهداء ومصابي الشرطة حيث أكد حرص الوزارة الدائم على التواصل معهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم تقديراً لما قدموه من تضحيات في سبيل أمن الوطن .. قائلا : “إن الشهداء نالوا المكانة التى يتمناها جميع رجال الشرطة وأنهم سيظلون محل فخر واعتزاز زملائهم والشعب المصرى العظيم”.

وشدد على أن الدولة تخوص معركة يقدم الجميع في سبيلها التضحيات وأن ما قدمه أسر أبطال الشرطة لا يقل بطولة عن ما قدمه أبناءهم من تضحيات وبطولات لتحليهم بالصبر والجلد .. قائلا :” إننا جميعاً شركاء فى تحمل مسئولية حفظ وصون مقدرات الوطن وتحقيق أمنه واستقراره”.