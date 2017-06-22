هاجم الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة “عين شمس” حالات انتحار طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة الامتحانات، واصفا المنتحرين بأنهم “طلبة فاشلين وخايبين”- على حد قوله.

وقال حسن شحاته من خلال لقائه ببرنامج “دي أم سي” الفضائية اليوم الخميس: “هو الطالب الفاشل هيقيس به 600 ألف طالب”، مشيرا إلى أن حالات الانتحار فردية وقال” ما ينتحروا”.

وانتقد مكوث أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بجانب أبواب المدرسة خلال ساعات الامتحان، وقال: “ده لو الطلاب دول داخلين كلية عسكرية ولقوا بابا وماما على الباب يسقطوه”.