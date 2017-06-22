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خبير تعليمي: الطلبة «المنتحرين» فاشلين
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خبير تعليمي: الطلبة «المنتحرين» فاشلين

2017-06-22 12:32:10
محيط- خالد الريس

هاجم الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة “عين شمس” حالات انتحار طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة الامتحانات، واصفا المنتحرين بأنهم “طلبة فاشلين وخايبين”- على حد قوله.
وقال حسن شحاته من خلال لقائه ببرنامج “دي أم سي” الفضائية اليوم الخميس: “هو الطالب الفاشل هيقيس به 600 ألف طالب”، مشيرا إلى أن حالات الانتحار فردية وقال” ما ينتحروا”.
وانتقد مكوث أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بجانب أبواب المدرسة خلال ساعات الامتحان، وقال: “ده لو الطلاب دول داخلين كلية عسكرية ولقوا بابا وماما على الباب يسقطوه”.

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