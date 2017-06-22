بالصور.. وصول المجموعة الثانية للقوات التركية إلى قاعدة العديد بقطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن وصول المجموعة الثانية من القوات التركية إلى قاعدة العديد الجوية.

وتنضم المجموعة الثانية إلى باقي القوات التركية، التي أرسلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار دعمه ومساندته لقطر، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لزعزعة استقرارها والعبث بأمنها القومي.

يذكر أن حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب أردوغان اتفقا على إقامة قاعدة تركية عسكرية بقطر، ويقدر عدد القوات التركية التي تستوعبها القاعدة 3 آلاف جندي.