"رونالدينيو" يزور مصر يوليو المقبل لإطلاق مؤسسة عالمية لعلاج غير القادرين2017-06-22 12:12:26
أعلن المكتب الإعلامى لشركة پرايم فارما، المسوق العالمي لبرنامج «تور أند كيور» للسياحة العلاجية، أن نجم الكرة العالمي الساحر «رونالدينيو» سيزور مصر مطلع شهر يوليو المقبل، بعد التعاقد معه لتأسيس مؤسسة عالمية لعلاج المرضى غير القادرين في العالم بالدواء المصري، وتنطلق من مصر نحو العالم كله.
وذكر المكتب الإعلامي للشركة، أن المبادرة جاءت مكملة لدور «رونالدينيو» سفيرًا للفيفا، لنشر وتسويق كرة القدم، حيث يثبت أنه كما أمتع الملايين من محبيه بكرة القدم فإنه يواصل دعمه ومساعدته لغير القادرين على العلاج، خاصة في البرازيل ومصر وكل الدول التي يزورها بالدواء المصري.
وأشارت پرايم فارما، في بيان اليوم الخميس، إلى أن المؤسسة التي تم إطلاقها ستتعاون مع كافة المؤسسات العالمية والجهات المانحة بهدف وصول الدواء لمحتاجيه دون قوائم انتظار، وهو ما بدأته وتعمل عليه أيضًا شركة پرايم فارما عبر برنامجها «تور أند كيور» للسياحة العلاجية.
وأضاف المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة پرايم فارما، أن التعاقد والشراكة مع النجم الكبير جاء بشكل مختلف تمامًا عما تم من قبل من تعاقدات إعلانية للشركة في الأسواق العالمية؛ لأنه يصل إلى حد الشراكة التامة في بعض الأسواق. وقال «وجيه» إنه جاري ترتيب زيارة النجم التاريخي إلى مصر للإعلان، وتدشين هذا المشروع الكبير والذي يعتبر نقلة نوعية لصناعة الدواء المصرية وطريقة مختلفة للتجارة الدولية.
يذكر أن، شركة پرايم فارما كانت قد تعاقدت لتسويق أحد أهم برامجها وهو برنامج «تور أند كيور» للسياحة العلاجية مع النجم العالمي داني الڤيش كابتن منتخب البرازيل الحالي، كما تعاقدت مع السوبر ستار البرغوث ليونيل ميسي، وتوج سفيرًا عالميًا لحملتها «عالم خال من فيروس سي» في زيارته الأخيرة إلى مصر فبراير الماضي.
-
مصر تسمح لأول مرة بإدخال الوقود إلى غزة
على وقع أزمة حادة تعيشها غزة تخص تقليص امدادات الكهرباء، سمحت السلطات المصرية، ولأول مرة، اليوم الأربعاء، بإدخال شاحنات محملة بالوقود الصناعي إلى قطاع غزة، عبر ...Wed, 21 Jun 2017 10:12:44 GMT
-
معلومات الوزراء :لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات الإضافية بعيد الفطر
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه وزارة النقل لزيادة ...Wed, 21 Jun 2017 11:26:59 GMT
-
7 مكونات خطرة تحملها الوجبات السريعة..تعرف عليها
مع تسارع وتيرة الحياة، أصبحت الوجبات السريعة جزءاً أساسياً من نظامنا الغذائي بدلاً من الحرص على إعداد الطعام الصحي والمفيد والذي يتطلب الوقت والجهد لانتقائه ...Wed, 21 Jun 2017 04:19:58 GMT
-
الإعلام الإيراني: تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد «انقلاب ناعم»
وصفت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء، اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية “بالانقلاب الناعم”، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وكتب ...Wed, 21 Jun 2017 11:42:48 GMT
-
كيم كارداشيان تستأجر أمًا بديلة للحمل في طفلها الثالث
ذكرت تقارير إعلامية يوم الأربعاء، أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كاني وست استأجرا أمًا بديلة للحمل في طفلهما الثالث بعد تحذير الطبيب من مخاطر كبيرة ...Thu, 22 Jun 2017 07:04:17 GMT
-
الذهب يستقر محليا.. وعيار 21 يسجل 636 جنيها
واصلت أسعار الذهب استقرارها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء فيما ارتفعت بالأسواق العالمية، بعد تصريحات مسئول بالبنك الفدرالي الأمريكي والذي أشار ...Wed, 21 Jun 2017 11:59:33 GMT
-
كوريا الشمالية تصف ترامب بـ"المضطرب عقليًا"
وصفت كوريا الشمالية الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”المضطرب عقليا” وسط ازدياد التوتر على خلفية وفاة الطالب الأمريكي اوتو وارمبير، الذي أطلق سراحه الأسبوع ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
الطيب: إضرار الزوج لزوجته وإهانتها إرضاء لوالديه "معصية"
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : “إن إيذاء الزوج لزوجته طاعة لوالديه من الخطأ الشديد الذي يجب أن ينتبه له الشباب ، فالشاب يجب عليه أن ...Thu, 22 Jun 2017 09:47:21 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT