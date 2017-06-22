أعلن المكتب الإعلامى لشركة پرايم فارما، المسوق العالمي لبرنامج «تور أند كيور» للسياحة العلاجية، أن نجم الكرة العالمي الساحر «رونالدينيو» سيزور مصر مطلع شهر يوليو المقبل، بعد التعاقد معه لتأسيس مؤسسة عالمية لعلاج المرضى غير القادرين في العالم بالدواء المصري، وتنطلق من مصر نحو العالم كله.

وذكر المكتب الإعلامي للشركة، أن المبادرة جاءت مكملة لدور «رونالدينيو» سفيرًا للفيفا، لنشر وتسويق كرة القدم، حيث يثبت أنه كما أمتع الملايين من محبيه بكرة القدم فإنه يواصل دعمه ومساعدته لغير القادرين على العلاج، خاصة في البرازيل ومصر وكل الدول التي يزورها بالدواء المصري.

وأشارت پرايم فارما، في بيان اليوم الخميس، إلى أن المؤسسة التي تم إطلاقها ستتعاون مع كافة المؤسسات العالمية والجهات المانحة بهدف وصول الدواء لمحتاجيه دون قوائم انتظار، وهو ما بدأته وتعمل عليه أيضًا شركة پرايم فارما عبر برنامجها «تور أند كيور» للسياحة العلاجية.

وأضاف المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة پرايم فارما، أن التعاقد والشراكة مع النجم الكبير جاء بشكل مختلف تمامًا عما تم من قبل من تعاقدات إعلانية للشركة في الأسواق العالمية؛ لأنه يصل إلى حد الشراكة التامة في بعض الأسواق. وقال «وجيه» إنه جاري ترتيب زيارة النجم التاريخي إلى مصر للإعلان، وتدشين هذا المشروع الكبير والذي يعتبر نقلة نوعية لصناعة الدواء المصرية وطريقة مختلفة للتجارة الدولية.

يذكر أن، شركة پرايم فارما كانت قد تعاقدت لتسويق أحد أهم برامجها وهو برنامج «تور أند كيور» للسياحة العلاجية مع النجم العالمي داني الڤيش كابتن منتخب البرازيل الحالي، كما تعاقدت مع السوبر ستار البرغوث ليونيل ميسي، وتوج سفيرًا عالميًا لحملتها «عالم خال من فيروس سي» في زيارته الأخيرة إلى مصر فبراير الماضي.