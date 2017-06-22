انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي صور لنسخ من “جوازات سفر للجنة” أصدرها تنظيم “داعش” وتم العثور عليها في أحياء الرقة المحررة من قبضة الإرهابيين.

وذكرت وسائل إعلام كردية بحسب «روسيا اليوم» أن تنظيم “داعش” يمنح مثل هذه الجوازات لعناصره المكلفة بتنفيذ عمليات انتحارية.

ونقلت وكالة “هاوار” الكردية عن سكان محليين في الرقة قولهم إن “هذا الجواز، يمنح للمرتزقة الذين يقومون بعمليات انتحارية، ويقودون السيارات المفخخة، وإنها صكوك دخولهم إلى الجنة”.

ولفتت الوكالة إلى أن “جواز السفر للجنة”، لا يحمل اسم صاحبه ولا نسبته ولا اسم والده ووالدته، ولا حتى تاريخ ميلاده، ولا مسكنه ولا مهنته.. إنما هو على الشكل التالي:

“جواز سفر للجنة”

الاسم والشهرة: مسلم

اسم الأب: الإسلام

اسم الأم: التقوى

محل ورقم القيد: إن كتاب الأبرار لفي عليين

المهنة: عمارة الأرض ونشر السلام

رقم الجواز: حنيفا مسلما وأنا من المسلمين

أما الأماكن التي يمكن لحامل هذا الجواز السفر إليها، فهي: الجنة- الفردوس- النعيم- دار السلام- عدن- دار الخلد- عليون- الحسنى- الغرفة- دار الآخرة- دار القرار- دار المتقين- دار المقامة- المأوى- جنة عالية. ما عدا (النار- جهنم- سقر- الهاوية- الحطمة- الجحيم- السعير- السّموم- سجيّن- لظى).

ويوجد ضمن الجواز فقط بعض الآيات القرآنية، وبعض الأبواب التي تحفز على الانتحار والقيام بهجمات انتحارية.