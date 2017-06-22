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التعليم: ضبط مصوري "الإستاتيكا والفلسفة"
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

التعليم: ضبط مصوري "الإستاتيكا والفلسفة"

2017-06-22 12:10:36
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قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم تمكنت من التوصل للطلاب الذين صوروا امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة “الشعبة الأدبي” والإستاتيكا لطلاب “الشعبة العلمي”.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الطلاب الذين صوروا الأسئلة من محافظتي الدقهلية وسوهاج.

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