أكدت الدكتور مها رادميس اخصائية التغذية العلاجية، أن المياه من أكثر المواد التي تساعد على حرق الدهون والتخلص من السموم والمياه الزائدة.

وأوضحت رادميس من خلال فقرة “يوميات صائم” ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، أن نقص المياه من الجسم بنسبة 2 % قد تؤثر على الذاكرة، مشددة على ضرورة الاكثار من شرب المياه في الفترة ما بين الفطار والسحور.

وأضافت أن شرب المياه قد يساعد على ضبط الشهية.

وأعلنت أيضا أن معلقة ونصف “خل التفاح” بينظم شهية الفرد بالإضافة إلى أنه يقلل من الكوليسترول ويساعد على التخلص من السموم والخمول ويساعد أيضا على تبطيء حرق النشويات.

وذكرت أيضا أن زيت وبذور “بذر الكتان” ترفع من معدلات الحرق وتنظيف القولون والتخلص من السموم.