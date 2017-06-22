 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 12:44 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. المياه تساعد على الحرق والتخلص من السموم
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بالفيديو.. المياه تساعد على الحرق والتخلص من السموم

2017-06-22 12:13:01
محيط- خالد الريس

أكدت الدكتور مها رادميس اخصائية التغذية العلاجية، أن المياه من أكثر المواد التي تساعد على حرق الدهون والتخلص من السموم والمياه الزائدة.
وأوضحت رادميس من خلال فقرة “يوميات صائم” ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، أن نقص المياه من الجسم بنسبة 2 % قد تؤثر على الذاكرة، مشددة على ضرورة الاكثار من شرب المياه في الفترة ما بين الفطار والسحور.
وأضافت أن شرب المياه قد يساعد على ضبط الشهية.
وأعلنت أيضا أن معلقة ونصف “خل التفاح” بينظم شهية الفرد بالإضافة إلى أنه يقلل من الكوليسترول ويساعد على التخلص من السموم والخمول ويساعد أيضا على تبطيء حرق النشويات.
وذكرت أيضا أن زيت وبذور “بذر الكتان” ترفع من معدلات الحرق وتنظيف القولون والتخلص من السموم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3