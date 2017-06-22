يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا ، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وأن تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة وأن يصل ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 33

الإسكندرية 23 29

مطروح 21 28

بورسعيد 23 29

دمياط 23 29

بلطيم 23 29

الإسماعيلية 22 33

السويس 22 34

العريش 20 32

نخل 16 32

طابا 18 33

الطور 24 32

مرسى علم 27 36

الغردقة 28 36

شرم الشيخ 28 37

رفح 19 31

كاترين 20 31

سيوة 20 35

المنيا 22 33

الفيوم 22 34

رأس سدر 23 34

أبوسمبل 28 39

وسط الدلتا 22 33

أسيوط 23 34

سوهاج 25 36

الأقصر 27 39

أسوان 27 40

شلاتين 27 37

حلايب 29 35

الوادى الجديد 25 37

قنا 26 38

نويبع 26 34

السلوم 20 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 45

المدينة 29 45

الرياض 26 41

المنامة 31 37

أبوظبى 31 42

الدوحة 31 40

الكويت 29 42

دمشق 14 33

بيروت 23 28

عمان 15 30

القدس 16 27

غزة 20 29

بغداد 26 40

مسقط 33 38

صنعاء 14 30

الخرطوم 29 43

طرابلس 20 30

تونس 20 32

الجزائر 18 26

الرباط 19 20

نواكشوط 23 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 29

اسطنبول 22 29

اسلام اباد 25 35

نيودلهى 25 34

جاكرتا 24 31

بكين 19 26

كوالامبور 24 31

طوكيو 20 28

أثينا 22 33

روما 18 32

باريس 15 28

مدريد 21 37

برلين 16 26

لندن 16 24

مونتريال 16 27

موسكو 08 18

نيويورك 22 29

واشنطن 23 32