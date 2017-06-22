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شاهد..لحظة تدمير "داعش" لـ "الجامع النوري ومئذنة الحدباء التاريخية" بالموصل
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شاهد..لحظة تدمير "داعش" لـ "الجامع النوري ومئذنة الحدباء التاريخية" بالموصل

2017-06-22 12:34:52
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عرضت فضائية “روسيا اليوم”، لحظة تدمير مئذنة الحدباء التاريخية في الموصل من قبل جنود التنظيم الإرهابي “داعش” أمس الأربعاء بجامع النوري وذلك بعد تقدم القوات العراقية من أهدافهم في عمق موصل القديمة.

وأوضحت فضائية “روسيا اليوم” نقلًا عن مسؤولين عسكريين عراقيين قولهم، أنه أثناء تقدم عناصر جهاز مكافحة الاٍرهاب وتحقيقهم الانتصار الساحق على فلول داعش الإرهابية وهم يتقدمون باتجاه أهدافهم في عمق المدينة القديمة، وعند وصولهم بمسافة ٥٠ مترًا عن جامع النوري أقدمت عصابات داعش الإرهابية على ارتكاب جريمة تاريخية أخرى وهي تفجير جامع النوري ومأذنة الحدباء التاريخية.



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