صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان انتهت فى السنوات الثلاث الماضية، من تنفيذ عدد من الطرق بطول أكثر من 700 كم، بتكلفة 2.244 مليار جنيه.

وأوضح أن منها: محور بنى مزار – الباويطى، بطول 196 كم، بتكلفة 875 مليون جنيه، وهو طريق مزدوج، وكل اتجاه به 3 حارات مرورية لربط الوادي من مدينة بني مزار بالواحات مع تخفيض حوالي 300 كم من طول الرحلة، وتم تنفيذ أحد الاتجاهين كأسبقية أولى ويتم تأهيل المناطق المرتفعة والمنخفضة فى الاتجاه الآخر، كما تم تنفيذ طريق سيوة / الواحات البحرية، بتكلفة 970 مليون جنيه، وهو طريق أسفلتى مفرد بطول 360 كم، لربط واحة سيوة بالواحات البحرية ومحاور الوادى الجديد والقاهرة، وربط مواقع الإنتاج بواحة سيوة بمواقع التسويق والاستهلاك بالقاهرة والمحافظات، وتنمية الصحراء الغربية وخلق تجمعات عمرانية جديدة (زراعية – صناعية – سياحية).