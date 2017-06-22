ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة منازلهم واضطرت السلطات لإلغاء رحلات جوية.

وذكرت صحيفة سان خوسيه ميركورى نيوز أن أول حالتى وفاة بسبب الموجة الحارة المستمرة منذ الاثنين الماضى كانتا فى مقاطعة سانتا كلارا جنوبى سان فرانسيسكو فى كاليفورنيا يوم الاثنين، وأحد المتوفيين مشرد عثر عليه داخل سيارة.

وكشفت التقارير أن ضحيتى موجة الحر هما رجل يبلغ من العمر 72 عاما وأمرأة عمرها 87 عاما.

وقالت الطبيبة ميشيل جوردن من مكتب الطب الشرعى فى مقاطعة سانتا كلارا للصحيفة “إنه أمر مأساوى أن يتوفى شخص جراء ارتفاع الحرارة بما أنه فى معظم الحالات يمكن تفادى ذلك”.

وسيطرت موجة حر قائظ على منطقة تدعى فور كورنرز حيث تلتقى ولايات كولورادو ويوتا ونيو مكسيكو وأريزونا مما رفع درجات الحرارة إلى مستويات فوق الخمسين درجة مئوية متجاوزة بكثير المعدلات المعتادة فى أغلب أنحاء جنوب غرب البلاد.

وأوردت تقارير إعلامية أن السلطات عثرت على جثتى أب وابنه من كوربس كريستى بولاية تكساس فى مطلع الأسبوع فى متنزه كارلسباد كافرنز الوطنى فى نيو مكسيكو حيث كانا يتسلقان الجبال.

وأصدرت مصلحة الأرصاد الجوية والسلطات المحلية تحذيرات ونصائح للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة وحثت السكان على البقاء فى منازلهم وشرب الكثير من المياه إذا كانوا فى الخارج.

وتسببت الحرارة القائظة فى إلغاء أكثر من عشرين رحلة فى مطار فينكس سكاى هاربر الدولى وتأخر رحلات فى مطار ماكاران الدولى فى لاس فيجاس.

وقال خبراء الطقس أن الهواء الحار والأقل كثافة يستنزف طاقة محركات الطائرات.

ووصلت درجات الحرارة إلى 52.8 درجة فى ديث فالى فى كاليفورنيا فى ذروة الموجة الحارة عصر يوم الثلاثاء، لكن من المتوقع أن تتحسن الظروف الجوية فى مختلف أنحاء المنطقة بنهاية الأسبوع.