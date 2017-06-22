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بلجيكا..اعتقال 4 أشخاص على خلفية محاولة تفجير محطة للقطارات ببروكسل
الشرطة البلجيكية

بلجيكا..اعتقال 4 أشخاص على خلفية محاولة تفجير محطة للقطارات ببروكسل

2017-06-22 11:35:23
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أعلنت السلطات البلجيكية اليوم الخميس، اعتقال قوات الشرطة لأربعة أشخاص فى سلسلة من المداهمات التى نفذتها فى العاصمة بروكسل على خلفية محاولة التفجير الفاشلة فى محطة للسكك الحديدية فى وقت سابق هذا الأسبوع.

ونقلت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية عن مكتب المدعى العام الفيدرالى قوله إنه تم القبض على هؤلاء الأربعة خلال عمليات تفتيش فى أحياء “مولينبيك” و”آندرلخت” و”كويكلبيرج”، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وتأتى هذه الغارات بعد أن قام شخص بتفجير عبوة ناسفة يوم “الثلاثاء” الماضى فى محطة بروكسل المركزية .. ولم تنفجر العبوة بشكل كامل كما أنه لم يصب أى شخص.

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