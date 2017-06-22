مجلس الوزراء يبحث عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية2017-06-22 11:37:16
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية وغيرها من القضايا التي ترتكز على تحسين معيشة المواطن.
وتركز الحكومة في اجتماعها اليوم على تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلنها الثلاثاء الماضي في إفطار الأسرة المصرية بشأن زيادة قيمة الدعم للفرد التمويني من 21 إلى 50 جنيها .. كما يستكمل المجلس مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات بجانب الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر المبارك.
ويتطرق المجلس خلال الاجتماع أيضا إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بما يسهم في خفض الأسعار ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وما يتعلق بجهود ملف التعديات واسترداد أراضي الدولة.
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