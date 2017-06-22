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بعد اقتراب عودته لـ«البريمييرليج».. السفير البريطاني يوجه رسالة لـ«أبو صلاح»
محمد صلاح
محمد صلاح

بعد اقتراب عودته لـ«البريمييرليج».. السفير البريطاني يوجه رسالة لـ«أبو صلاح»

2017-06-22 11:28:53
متابعات

رحب السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن باقتراب انتقال لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى صفوف “ليفربول” الإنجليزي، مطالبا من صلاح دعم الفريق الإنجليزي الذي لم يحصل على بطولة الدوري الإنجليزي “بريميير ليج” منذ 28 عام.
وقال كاسن من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللي يشرب مياه البريمييرليج لازم يرجعله تاني، يلّا يا أبو صلاح ليفربول بقاله 28 سنة ماخدش الدوري. عايزينك تنور استاد انفيلد وكأس العالم ٢٠١٨”.
وكانت تقارير صحفية قد أعلنت عن اقتراب محمد صلاح نجم نادي “روما” الإيطالي من الانتقال لنادي «ليفربول» الإنجليزي، في صفقة مالية ضخمة تصل إلى 50 مليون يورو.
ومن المعروف، أن محمد صلاح “25 سنة” قد شارك في صفوف “تشيلسي” الإنجليزي في موسم “2014 – 2015”.

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