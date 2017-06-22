وصفت كوريا الشمالية الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”المضطرب عقليا” وسط ازدياد التوتر على خلفية وفاة الطالب الأمريكي اوتو وارمبير، الذي أطلق سراحه الأسبوع الماضي، وأعيد إلى الولايات المتحدة، وهو في حالة غيبوبة بعد سجنه في كوريا الشمالية.

وقالت صحيفة بيونج يانج الرسمية “رودونغ سينمون”: “إن الرئيس الأميركي “في موقف صعب” في بلاده ويقول إنه يفكر في تسديد ضربة استباقية لكوريا الشمالية لتحويل الانتباه عن أزمة سياسية داخلية”.

وذكرت مقالة في الصحيفة “على كوريا الجنوبية، أن تدرك أن اتباع خطى ترامب المضطرب عقليا ... لن يؤدي إلا لكارثة”.

وتصاعد التوتر على شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي، إثر سلسلة من التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التي قام بها النظام الانعزالي، وزادت وفاة وارمبير من توتر العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وهاجم ترامب “النظام الوحشي” في بيونج يانج وقال، إنه مصمم على “منع مآسي كهذه من أن تصيب أشخاصا أبرياء على يد أنظمة لا تحترم حكم القانون أو الأخلاق الإنسانية الأساسية”.

وكرر هذه اللهجة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان، الذي قال في مقابلة قبيل زيارة البيت الابيض الأسبوع المقبل، أن كوريا الشمالية تتحمل مسؤولية وفاة الطالب.

وقال مون لبرنامج “ذيس مورنينغ” على شبكة “سي بي اس” التلفزيونية “أعتقد أننا ندرك الآن أن كوريا الشمالية نظام غير عقلاني”.

ومون الذي أدى اليمين الشهر الماضي، رئيسا لكوريا الجنوبية بعد فوز كاسح في الانتخابات، يفضل المواجهة مع الشمال على الموقف المتشدد الذي اتخذته الرئيسة المقالة بارك غيون-هيي.

وزادت واشنطن من جانبها عرض قوتها في المنطقة حيث ارسلت قاذفتي بي-1 حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية الثلاثاء في تدريبات مقررة مع اليابان وكوريا الجنوبية.