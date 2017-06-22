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50 قتيلًا و15 جريحًا في تفجير انتحاري بأفغانستان
انفجار في افغانستان

50 قتيلًا و15 جريحًا في تفجير انتحاري بأفغانستان

2017-06-22 11:18:58
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قتل 50 أفغانيا وجرح 15 آخرون في تفجير انتحاري اليوم الخميس، أمام مصرف في ولاية هلمند في أفغانستان ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن التفجير.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مجموعة من المسلحين اقتحمت البنك في أعقاب التفجير، وجرى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن الأفغانية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

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