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المتحدث العسكري: القوات البحرية تتمكن من إنقاذ سفينة إيطالية شمالى مرسى مطروح
المتحدث العسكري الجديد العقيد تامر محمد محمود الرفاعي‎

المتحدث العسكري: القوات البحرية تتمكن من إنقاذ سفينة إيطالية شمالى مرسى مطروح

2017-06-22 11:09:45
أ ش أ

تمكنت القوات البحرية بالتعاون مع إحدى السفن اليونانية من إنقاذ سفينة إيطالية شمال مرسى مطروح.
وقال المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة -فى بيان له - اليوم “الخميس” ان مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة تلقى استغاثة من السفينة الإيطالية ( أرابيسك ) بوجود عطل فى إحدى محركاتها على مسافة 116 ميلا بحريا شمال مرسى مطروح وعلى متنها 6 افراد .
واضاف انه على الفور صدرت الأوامر بدفع أحد لنشات القوات البحرية من قاعدة مطروح البحرية لتقديم المعاونة والإنقاذ .. وأثناء تحرك اللنش تم التنسيق مع إحدى السفن اليونانية القريبة من منطقة تواجد السفينة الإيطالية لسرعة الوصول إلى السفينة لتقديم المعاونة اللازمة وتم إنقاذ أفراد طاقم السفينة الإيطالية وعودة اللنش المصرى إلى قاعدة مطروح البحرية .
وأشار إلى ان ذلك يأتى فى إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة السواحل البحرية.

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