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استعدادا لعيد الفطر.. «الزراعة»: طرح السلع بأسعار مخفضة بنسبة 20 %
الدكتور عبد المنعم البنا
الدكتور عبد المنعم البنا

استعدادا لعيد الفطر.. «الزراعة»: طرح السلع بأسعار مخفضة بنسبة 20 %

2017-06-22 11:10:43
محيط- خالد الريس

أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة استعدت لاستقبال عيد الفطر من خلال عدد من الإجراءات والتوجيهات، مشيرا إلى أن وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا قد امر بضخ كميات مضاعفة من السلع بأسعار مناسبة  عبر منافذها المختلفة.
وأوضح عبد الدايم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الخميس، أنه سيتم ضخ السلع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 %، مضيفا أنه سيتم ضخ الأسماك بكميات كبيرة.
وأعلن أنه قد تم إلغاء إجازات العاملين بجميع الحدائق والمتنزهات  التابعة للوزارة استعدادا لزيارات المواطنين خلال فترة العيد، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء اجازات وراحات الأطباء البيطرين لعمل حملات بالأسواق.

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