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الخارجية الروسية: إسقاط طائرة حربية سورية من قبل التحالف الدولي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية: إسقاط طائرة حربية سورية من قبل التحالف الدولي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

2017-06-22 10:46:07
أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن روسيا تريد من الولايات المتحدة التحقيق في إسقاط طائرة عسكرية سورية في محافظة الرقة نهاية الأسبوع الماضي.

وطالبت زاخاروفا - في المؤتمر الصحفي الأسبوعي حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية - بإجراء التحقيق الشامل من القيادة الأمريكية لهذا الحادث بالاضافة إلى اتخاذ الإجراءات من أجل منع تكرار هذه الحوادث.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن “الجانب الروسي ينظر في التصرفات المماثلة كتصرفات اختراق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ سيادة الدول ووحدة الأراضي السورية”.

وكان التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، قد أعلن، في وقت سابق، أنه أسقط مقاتلة سورية من طراز “اس يو —22” جنوب مدينة تبقه بعد أن هاجمت الطائرات السورية مواقع قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة.. وقالت دمشق إن الطائرة السورية تقوم بمهام ضد تنظيم “داعش الإرهابي”.

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