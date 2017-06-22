صرح سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة بأن وفدا بنكيا يمثل البنك الوطني وبنك بيلاروسيا ومؤسسة الدولة ” بلريسورسي” بحث خلال زيارته للقاهرةالتى انتهت أمس سبل دعم التعاون مع البنك المركزي المصري والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك التجاري الدولي .

وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن الخبراء من الجانبين ناقشوا التعاون بين البنوك وإجراءات التسوية بين الشركات البيلاروسية والمصرية والآليات المالية لدعم الصادرات فضلا عن مسودة مذكرة للتفاهم بين البنك الوطني لبيلاروسيا والبنك المركزي المصري .. مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي زيارة يقوم بها وفد من البنك المركزي المصري لمينسك لعقد مزيد من المشاورات حول هذه الاتفاقية .

واضاف راتشكوف أن الوفد البنكي البيلاروسي بحث خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للصادرات والواردات دعم الصادرات البيلاروسية في الأسواق الأفريقية في ضوء نتائج استضافة منتدي بيلاروسيا – أفريقيا في مينسك خلال الفترة من 6 إلي 10 يونيو الجاري .

وأشار إلي أن ممثلي مؤسسة الدولة ” بلريسورسي ” عقدوا مفاوضات منفصلة مع ممثلي دوائر الأعمال المصرية حول مسألة إقامة نظام لمقايضة المنتجات بين المنتجين المصريين والبيلاروسيين .

يذكر أن زيارة الوفد لمصر تمت خلال الفترة من 19 إلي 21 يونيو.