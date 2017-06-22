أكد اللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع عدة وزارات وجهات بالدولة القضاء على تسريب الامتحانات والسيطرة على الغش الإلكتروني سواء باستخدام الهواتف المحمولة أو مواقع التواصل الاجتماعي ، مشددا على أن ما نشر على صفحات الغش الإلكتروني قبل الساعة 9 صباحا لا يمت لامتحانات اليوم بصلة.

وقال الدسوقي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة تشارك فيها عدة وزارات وبجهود مخلصة استطعنا تحديد هوية والوصول إلى أي طالب يقوم بتصوير جزء من ورقة الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .. مشيرا إلى أن ما يتم كشفه من محاولات الغش من الطلاب نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بعدد الطلاب الممتحنين.

وشدد على أن الوزارة تولى اهتماما خاصة لمواجهة محاولات الغش حتى ولو كانت حالة واحدة إعمالا لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب .

يذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانات الفلسفة والمنطق والجيولوجيا والاستاتيكا .