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رئيس قطاع التعليم: كلمة «بوكليت» بتقلقني.. والإعلان عن العينة العشوائية لـ«الرياضيات» اليوم
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رئيس قطاع التعليم: كلمة «بوكليت» بتقلقني.. والإعلان عن العينة العشوائية لـ«الرياضيات» اليوم

2017-06-22 10:50:05
محيط- خالد الريس

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على امتحانات الثانوية العامة، أن غرف عمليات الامتحانات لم ترصد أي مخالفات أو أزمات صباح اليوم.
وأعلن حجازي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الخميس، أن السبت القادم الموافق 24 يونيو هو اليوم الختامي للامتحانات حيث سيتم إجراء امتحانات مادتي “الاحصاء” و”التربية الوطنية”.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج العينة العشوائية لامتحان مادة الرياضيات، مؤكدا أن نسبة النجاح تقترب من نسبة 80 %.
وفي سياق اخر، أوضح أن الحكومة قد عملت على للتصدي للغش الإلكتروني والتسريبات، مضيفا أن عدد من الجهات شاركت في الإجراءات.
ورفض وصف امتحانات الثانوية العامة الحالية بـ”نظام البوكليت” ، مؤكدا أن التغيير الوحيد هو وضع الأسئلة في ورقة الأجابة بدون تغيير مواصفات أو طبيعة الأسئلة، وقال “كلمة بوكليت بتقلقني”.

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