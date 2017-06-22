استقالة رئيس المجلس المحلي بعد حريق البرج في لندن

استقال نيكولاس هولجيت الرئيس التنفيذي لمجلس بلدية كينزنجتون وتشيلسي في لندن حيث وقعت كارثة برج جرينفيل التي أسفرت عن مقتل 79 شخصا في أسوأ حريق في بريطانيا منذ الحرب ...