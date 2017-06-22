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السيسي يصدر قرارين جمهوريين للمنفعة العامة
الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني

السيسي يصدر قرارين جمهوريين للمنفعة العامة

2017-06-22 10:49:24
وكالات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الزراعي وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة) بناحية طامية-فانوس مركز طامية محافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة.
كما اصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠١٧ بإعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة كفر اباظة الابتدائية بناحية كفر أباظة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

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