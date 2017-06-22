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هل يرحل ميسي عن صفوف برشلونة ؟
ميسي‎

هل يرحل ميسي عن صفوف برشلونة ؟

2017-06-22 10:36:31
أ ش أ

عادت الإشاعات التي تشير إلى رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الرحيل عن ناديه الحالي برشلونة إلى الواجهة مرة أخرى بعد تقرير نشرته صحيفة (موندو ديبورتيفو) المقربة من النادي الكتالوني ذكرت فيه أن ميسي يفضل اللعب في مانشستر سيتي لينضم إلى مدربه السابق بيب جوارديولا الذي يحاول التعاقد معه.
وقالت (موندو ديبورتيفو) إن ميسي أخبر المسئولين في إدارة النادي برغبته خلال الأيام الماضية ولكن إدارة برشلونة ترفض بشكل قاطع النظر في فكرة التخلي عنه وتطالب من يرغب في ضمه ب219 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.
يذكر أن عقد اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات سينتهى صيف 2018.. وحتى هذه اللحظة لا تزال المفاوضات جارية بين إدارة برشلونة وميسي من أجل تمديد التعاقد وإلا فإنه سيكون بإمكان اللاعب الرحيل مجانا بعد انتهاء عقده .

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