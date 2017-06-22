أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مجلس التعاون الخليجي وسلطات التحقيق التركية وافقوا علي اعفاء الصادرات المصرية من رسوم الوقاية المفروضة على المنتجات المسطحة المدرفلة من حديد أو صلب والإطارات الخارجية من مطاط كون مصر دولة نامية طبقا لنص المادة 9 من الاتفاق الدولي للوقاية.

وأكد قابيل في بيان له اليوم أن قرار إعفاء الصادرات المصرية من رسوم الوقاية يضمن استمرار نفاذ الصادرات المصرية من المنتجات المدرفلة من الحديد أو الصلب الي اسواق مجلس التعاون الخليجي والاطارات الخارجية من مطاط الي السوق التركي

واشار قابيل إلى الجهود التي قام بها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة في التحقيقات التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا بتقديم الدفوع القانونية التي أثبتت أحقية مصر كدولة نامية في الإعفاء طبقا للمادة 9 من الاتفاق الدولي للوقاية وهو ما نتج عنه استبعاد الصادرات المصرية من نطاق تطبيق هذه الرسوم

ووأوضح أن القطاع يقدم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عندما تتعرض منتجاتهم لإجراءات مكافحة إغراق او دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات.