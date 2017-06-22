أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن وزير التجارة الإندونيسى انجارتياستو لوكيتا سيقوم بزيارة للقاهرة على رأس وفد إندونيسي رفيع المستوى للإعداد لزيارة الرئيس الاندونيسى للقاهرة والمقررة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً دراسة امكانية عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك بجانبيه خلال تلك الزيارة.

وقال قابيل إن الزيارة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا، واستخدام السوق الإندونيسي كمحور تسويقي لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول شرق آسيا، خاصة وأن إندونيسيا تمثل محورا لوجستيا رئيسيا لأسواق تلك المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها وزير التجارة مع حلمى فوزى سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، والتي استعرضت مستقبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي التجارة والصناعة والإعداد لزيارة وزير التجارة الإندونيسي للقاهرة وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد قابيل ضرورة تفعيل دور اللجنة المصرية الاندونيسية المشتركة ومجلس الأعمال المشترك للقيام بدورهما فى تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بهدف استغلال المقومات الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها البلدين والموقع الجغرافي المتميز للبلدين بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مشيراً الى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وإندونيسيا كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين.

وأشار قابيل الى أهمية إيجاد آليات جديدة لتسهيل انسياب حركة التجارة بين البلدين بما يسهم في إزالة الحواجز التى تؤثر سلباً فى عملية التبادل التجاري بين الجانبين.

وأضاف أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا بلغت العام الماضي مليار و465,5 مليون دولار، مشيراً الى أن الاستثمارات الإندونيسية بالسوق المصري تبلغ حاليا 40 مليون دولار في مجالات الصناعات الكيماوية وانتاج أسود الكربون والزجاج.

من جانبه، أكد حلمى فوزى سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع مصر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مشيراً الى أن زيارة الرئيس الإندونيسي للقاهرة العام الجاري تعكس حرص واهتمام الحكومة الإندونيسية بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس السيسى لاندونسيا خلال عام 2015 والتى وضعت اساسا راسخاً لتعزيز وتنمية العلاقات المشتركة بين البلدين

