نجيب ساويرس: تنظيم القاعدة يدعم قطر2017-06-22 10:27:22
أكد نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب “المصريين الأحرار”، أن تنظيم القاعدة يدعم قطر، مثلما تدعم هي الإرهاب.
وبث ساويرس فيديو على صفحته الشخصية بـــ”فيس بوك ” بعنوان: “القاعدة تخرج لدعم قطر” ويوضح الفيديو أن قطر تدعم الإرهاب والإرهاب يدعمها أيضًا.
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