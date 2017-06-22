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نجيب ساويرس: تنظيم القاعدة يدعم قطر
نجيب ساويرس‎

نجيب ساويرس: تنظيم القاعدة يدعم قطر

2017-06-22 10:27:22
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أكد نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب “المصريين الأحرار”، أن تنظيم القاعدة يدعم قطر، مثلما تدعم هي الإرهاب.

وبث ساويرس فيديو على صفحته الشخصية بـــ”فيس بوك ” بعنوان: “القاعدة تخرج لدعم قطر” ويوضح الفيديو أن قطر تدعم الإرهاب والإرهاب يدعمها أيضًا.

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