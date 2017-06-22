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عقب الهزيمة من «اتحاد العاصمة».. عقوبات على لاعبي الزمالك
المستشار مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك
المستشار مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك

عقب الهزيمة من «اتحاد العاصمة».. عقوبات على لاعبي الزمالك

2017-06-22 10:30:22
محيط- خالد الريس

أكدت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ستوقع غرامات مالية على لاعبي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد هزيمتهم  أمام نادي “اتحادي العاصمة” الجزائري.
وكان “الزمالك” قد هزم اليوم أمام “اتحاد العاصمة” الجزائري بنتيجة  “2-0”  في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد “5 يوليو” بالجزائر في إطار منافسات المجموعة الثانية بـ”دور الـ16” بدوري ابطال أفريقيا.
وبهذه النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثالث بالمجموعة  برصيد 5 نقاط.
وقد أشارت التقارير الصحفية إلى أنه سيتم توقيع عقوبة مالية بقيمة 100 ألف جنيه لكل لاعب، كما من المقرر أن تقع عقوبة مغلظة على اللاعب طارق حامد للحصول على الكارت الأحمر في اللقاء.

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