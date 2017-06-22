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الجيش الهندي يعلن مقتل 3 متمردين في إقليم "كشمير"
جنود هنود في اقليم كشمير

الجيش الهندي يعلن مقتل 3 متمردين في إقليم "كشمير"

2017-06-22 10:17:10
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أعلن الجيش الهندي اليوم الخميس مقتل ثلاثة متمردين في إقليم “كشمير” في اشتباكات اندلعت بينهم وبين القوات الحكومية.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الهندي الكولونيل راجيش كاليا قوله إن المسلحين لقوا مصرعهم صباح اليوم بعد تبادل لإطلاق النار استمر طوال الليلة الماضية بعد أن طوقت قوات الشرطة والجيش قرية “كاكبورا”.

وقد أصيب أحد ضباط الجيش الهندي في تبادل إطلاق النار مع المتمردين الذي استمر عدة ساعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات المتمردة تحارب منذ عام 1989 ضد الحكم الهندي في إقليم “كشمير” الذي ينقسم بين الهند وباكستان .. وقد لقي حوالي 70 ألف شخص مصرعهم في هذا الصراع.

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