عرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام أنصاره الأربعاء، فكرة جديدة للجدار الذى يريد بناءه على حدود المكسيك تقضى بتغطيته بألواح شمسية واستخدام الطاقة المولدة لتسديد تكاليف البناء.

وقال أمام حشد فى سيدار رابيدز بولاية ايوا “أجل، سنبنى جدارا” مضيفا “علينا وقف تدفق المخدرات”.

وأوضح ” سأقدم لكم فكرة لم يسمع بها أحد حتى الآن “. وأضاف “الحدود الجنوبية. فيها الكثير من الشمس، الكثير من الحرارة. نفكر فى بناء جدار شمسى فيولد الطاقة ويدفع تكلفته”.

وقال “وبهذه الطريقة يكون على المكسيك أن تدفع أموالا أقل بكثير. وهذا أمر جيد. أليس كذلك؟”. وكان تعهد الرئيس أن يجعل المكسيك تدفع تكلفة الجدار قوبل بمعارضة شديدة من الجارة الجنوبية.

وقال بحماسة “فكروا فى الأمر، كلما ارتفع ازدادت قيمته”. وأضاف “تصور جيد أليس كذلك؟ أنها فكرتى!”

وقامت الإدارة الأمريكية قبل عدة أشهر باستدراج العروض لبناء الجدار الحدودى، قدم أحدها رجل أعمال يدعى توم جليسون مشروعا يقوم على استخدام الألواح الشمسية.

ولم تحرز إدارة ترامب أى تقدم جدى بخصوص تعهد ترامب فى الحملة الانتخابية الرمزى ولكن المكلف جدا لبناء الجدار على الحدود المكسيكية.

وتحت ضغط من الديموقراطيين رفض الكونجرس الأمريكى حتى الآن الالتزام بتمويل المشروع، ولم يوافق إلا على تمويل أعمال الترميم للأجزاء الموجودة من السياج الحدودى.

وستكون معركة التمويل الحقيقية فى أكتوبر عندما تبدأ مفاوضات موازنة 2018 بجدية.