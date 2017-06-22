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"الداخلية": ترقية اسم "شهيد الشيخ زويد" لرتبة "نقيب"
اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الجديد

"الداخلية": ترقية اسم "شهيد الشيخ زويد" لرتبة "نقيب"

2017-06-22 10:48:52
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قرر اللواء مجدي عبد الغفار، ترقية اسم الشهيد الملازم أول عبد الله عمارة، الضابط بمديرية أمن شمال سيناء سابقاً، استثنائياً لرتبة نقيب اعتباراً من 30 أبريل الماضي.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق “الجريدة الرسمية” منذ قليل، قرار “عبد الغفار”، والذي حمل رقم 893 لسنة 2017.

جاء ذلك بعد قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد، وأخذ المجلس الأعلى للشرطة.

كان “عمارة” قد استشهد أثناء مشاركته في إحدى العمليات لاستهداف البؤر الإرهابية بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء.

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