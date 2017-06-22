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"اليونيسيف": 5 ملايين طفل عراقي بحاجة لمساعدات عاجلة
اطفال العراق

"اليونيسيف": 5 ملايين طفل عراقي بحاجة لمساعدات عاجلة

2017-06-22 10:05:51
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أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” أن أكثر من 5 ملايين طفل عراقي بحاجة ماسة للمساعدة، واصفة الحرب مع تنظيم “داعش” بأنها إحدى أشد الحروب وحشية في التاريخ الحديث.

وقالت اليونيسف - وفقا لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الخميس: “في أرجاء العراق لا يزال الأطفال يعانون رعبا هائلا وعنفا لا يصدق .. حيث يقتل الأطفال في الموصل على يد تنظيم داعش لمعاقبة الأسر ومنعها من الفرار”.

وأضافت أنه قتل أطفال وأصيب وخطف آخرون، كما أجبر آخرون على إطلاق النار والقتل في واحدة من أشد الحروب وحشية في التاريخ الحديث.

وكانت منظمة “اليونيسيف” أشارت في تقرير لها إلى أن أكثر من 100 ألف مدني نصفهم أطفال محاصرون في ظروف بالغة الخطورة وسط المدينة القديمة آخر منطقة لا تزال تحت سيطرة المسلحين في الموصل.

وأضافت أن أكثر من 1000 طفل قتلوا وأصيب أكثر من 1100 آخرين منذ عام 2014 عندما سيطر داعش على مساحات واسعة من العراق، وانفصل أكثر من 4650 طفلا عن أسرهم.

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