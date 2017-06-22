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بسبب الجمعية التأسيسية الجديدة..وزيرة خارجية فنزويلا تترك منصبها
الرئيس الفنزويلي المؤقت نيكولاس مادورو

بسبب الجمعية التأسيسية الجديدة..وزيرة خارجية فنزويلا تترك منصبها

2017-06-22 10:04:40
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب بثه التلفزيون الرسمي ترك وزيرة الخارجية ديلسي رودريجيز لمنصبها لكي تترشح لشغل مقعد في جمعية تأسيسية جديدة بالبلاد، مشيرا إلى أن نائب وزير الخارجية صامويل مونكادا سيحل محلها.

وقال مادورو- حسبما نقلت شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الخميس - إن رودريجيز تستحق التقدير من كافة أفراد الشعب لما قامت به من دفاع عن السيادة الفنزويلية والسلام والاستقلال.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الجمعية التأسيسية في 30 يوليو القادم وسط مقاطعة المعارضة التي تزعم أنه سيتم تزويرها لصالح مادورو للحفاظ على بقاء الحزب الاشتراكي الحاكم في السلطة.

من جانبه، يقول مادورو إن الجمعية الجديدة - وهي هيئة عظمى لها صلاحيات لإعادة صياغة الدستور - تعد ضرورية لتحقيق السلام بعد حوالي ثلاثة أشهر من الاضطرابات المناهضة للحكومة التي أسفرت عن مقتل 75 شخصا على الأقل حتى الآن.

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