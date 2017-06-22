 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 11:17 صباحاً
روابط سريعة
علي البليهي أحدث صفقات «الميركاتو» الصيفي لـ«الزعيم»
نادي الهلال يتعاقد مع
نادي الهلال يتعاقد مع "علي البليهي"

علي البليهي أحدث صفقات «الميركاتو» الصيفي لـ«الزعيم»

2017-06-22 10:15:04
متابعات

تعاقد نادي “الهلال” السعودي برئاسة الأمير نواف بن سعد مع المدافع علي البليهي لمدة 3 سنوات ابتداء من الموسم القادم قادما من نادي “الفتح” السعودي.
وقد أعلنت الصفحة الرسمية للنادي السعودي أو”الزعيم” كما يلقبه البعض عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “أن التوقيع تم بحضور مدير الكرة بالنادي فهد المفرج، والوسيط رفيع الشهراني
وأوضحت الصفحة أن سمو الأمير نواف بن سعد قد تكفل بجميع النفقات المالية للصفقة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3