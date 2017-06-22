تعاقد نادي “الهلال” السعودي برئاسة الأمير نواف بن سعد مع المدافع علي البليهي لمدة 3 سنوات ابتداء من الموسم القادم قادما من نادي “الفتح” السعودي.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية للنادي السعودي أو”الزعيم” كما يلقبه البعض عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “أن التوقيع تم بحضور مدير الكرة بالنادي فهد المفرج، والوسيط رفيع الشهراني

وأوضحت الصفحة أن سمو الأمير نواف بن سعد قد تكفل بجميع النفقات المالية للصفقة.