تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة اليوم، على أن يعود الزمالك للتدريبات يوم الجمعة استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة يوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري.

وكان الفريق قد خسر من اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق يوم السبت في السويس استعدادا للمباراة المقبلة أمام بتروجت