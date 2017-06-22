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التحالف العربي يشن غارات على مواقع الحوثيين في صعدة وحجة باليمن
التحالف العربي

التحالف العربي يشن غارات على مواقع الحوثيين في صعدة وحجة باليمن

2017-06-22 10:00:34
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شنت طائرات التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع وأهداف وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبد الله في مناطق حدودية عدة بمحافظتي صعدة وحجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية: “إن القصف أدى إلى تدمير ثلاث عربات للانقلابيين في مديرية شدا قبالة حدود جازان السعودية.. كما استهدفت الطائرات تحركات للميليشيات في مديرية باقم الحدودية شمال صعدة “.

وأضافت المصادر أن المدفعية السعودية كثفت قصفها لمواقع المتمردين في مديرية غمر شمال غرب صعدة مستهدفة تحركات للميليشيات.. فيما نفذت مقاتلات التحالف غارات عدة على تجمعات ومواقع الانقلابيين غرب مثلث عاهم جنوب مديرية ميدي.

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