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بالفيديو..اعترافات ضابط قطري عن جواسيس تميم على قناة أبو ظبي
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

بالفيديو..اعترافات ضابط قطري عن جواسيس تميم على قناة أبو ظبي

2017-06-22 09:48:13
متابعات

يعرض تلفزيون أبو ظبى، غدا الخميس فى الثامنة مساء، حلقة حول اعترافات خطيرة لضابط مخابرات قطرى يدعى “حمد على محمد على الحمادى” تم القبض عليه فى الإمارات ويكشف تفاصيل خطيرة حول الأمور التي تجري في قطر والقصر الملكي.

وكشف حساب “فرسان الإمارات”، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أن الحلقة التي تذاغ غدا سوف تكسف تفاصيل مثيرة حول مجريات الامور التي يقودها الأمير تميم داخل الديوان الملكي كما يكشف النوايا المبيتة لقطر واعترافات تذاع للمرة الأولى من عميل استخبارات قطرى حول فضائح جواسيس قطر”.

وتابع: “فرسان الإمارات ” أن الحلقة تكشف عن تورط جهاز أمن قطر فى قضية نظرتها المحكمة الاتحادية العليا فى دولة الإمارات وعرفت بقضية “بو عسكور” حيث كشفت تحقيقات النيابة حينها إنشاء جهاز أمن قطر حسابات استخدمت الرسومات والتغريدات فى الإساءة حتى لشخصيات لا يقبل المساس بها مثل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وصاحب السمو خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظة الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكمت المحكمة بسجن المتهمين القطريين المتورطين فى القضية بالسجن لمدد تراوحت ببين 7 و10 سنوات”.

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