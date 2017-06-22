نفي الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، جميع ما يتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والخاص بامتحانات الفلسفة والإستاتيكا المقرر عقدها اليوم الخميس لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف حجازي فى تصريحات صحفية، أن ما ينشر عبر فيس بوك من صفحات شاومينج وخلافه، ليس له أى صلة بالامتحان الأساسي.

ويؤدى 592 ألفا 474 طالبا وطالبة الامتحانات فى جميع الشعب “العملية – الرياضية – الأدبية “، على مستوى 1642 لجنة امتحانية بجميع المحافظات، 343 لجنة بقطاع القاهرة، و348 لجنة بقطاع الإسكندرية، و٣٠٠ لجنة في قطاع أسيوط، و٨ لجان في السجون، وبعض اللجان بالمستشفيات.