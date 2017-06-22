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أردوغان يناقش مع قادة سعوديين إنهاء التوتر حول قطر
أردوغان-والملك-سلمان

أردوغان يناقش مع قادة سعوديين إنهاء التوتر حول قطر

2017-06-22 09:44:17
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قالت مصادر في مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إنه تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان واتفقوا على زيادة الجهود لإنهاء التوتر بشأن قطر.

وذكرت المصادر أن المحادثات جرت مساء الأربعاء وإنهم أكدوا عزمهم على تقوية العلاقات التركية السعودية. كما هنأ أردوغان الأمير محمد على تعيينه وليا للعهد.

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